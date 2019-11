Sveva Casati Modignani: «Quando credevano che a scrivere fosse mio marito»

«Credevano che a scrivere fosse mio marito. E io me ne fregavo»

Segreti e ipocrisie è il suo 34esimo romanzo in 38 anni. Una storia cominciata nel 1981 in coppia e continuata in solitaria nonostante i pregiudizi. Gli stereotipi in letteratura? «Eccome. Per anni sono stata etichettata come narratrice di romanzi rosa».