Anna B. si sta separando dal marito, ma lui non si rassegna. Gli è stato imposto il divieto di avvicinamento, però Martin B. non lo rispetta, anche se per questo è già stato condannato in primo grado. Si presenta davanti all’appartamento della moglie e le fa una scenata. Qualcuno allerta la polizia che, quando arriva, non lo trova. Di nuovo viene avvisato il servizio di emergenza, di nuovo al sopraggiungere della polizia l'uomo sparisce. Martin se n’è andato, ma tornerà. «Dovrà telefonare se lui si ripresenta», le dicono. Ma Anna non chiamerà: il suo corpo senza vita sarà ritrovato il giorno dopo. L’epilogo tragico della storia di Anna, è un copione al quale in Italia ci siamo tristemente abituati. È l’ennesima morte annunciata: la donna aveva presentato l’ultimo esposto contro il marito ad aprile 2019. L’unica differenza riguarda il dove. Questa non è una storia italiana, ma svizzera: Anna è stata uccisa a Zurigo il 26 agosto del 2019.

DI FEMMINICIDI PRIMA NON SI PARLAVA

Secondo un luogo comune abbastanza diffuso, la cultura dei Paesi al nord delle Alpi sarebbe meno patriarcale, meno misogina. Niente di più falso, come raccontano i dati sui femminicidi nei tre di lingua tedesca (Svizzera, Germania e Austria). E pensare che, fino a poco tempo fa, la stampa poco si occupava di violenza sulle donne. Rimasi di sasso quando anni or sono feci una ricerca su Internet: digitando la parola frauenmord, assassinio di donne, Google non mi dava risultati degni di nota, solo qualche articoletto di cronaca nera. L’espressione femizid, femminicidio, era addirittura ignota al motore di ricerca. Di violenza sulle donne i giornali scrivevano solo riferendosi ad altri Paesi, come il Messico, tanto per fare un esempio. Se da allora qualcosa è cambiato, lo si deve alla crescita internazionale del movimento delle donne nell’era dei social. In Svizzera, Paese di 8.5 milioni di abitanti in cui le donne votano solo dal 1971 (nel cantone di Appenzeller dal 1991), si sono tenuti il 14 giugno 2019 un imponente sciopero nazionale e la più grande manifestazione femminista della sua storia: 160 mila persone a Zurigo, mezzo milione in tutta la Svizzera. Al centro delle rivendicazioni la parità salariale: la differenza nella busta paga fra un uomo e una donna che svolgono lo stesso lavoro con la stessa qualifica è del 12%. Quasi 800 franchi, circa 700 euro, secondo l’Ufficio Federale di Statistica.

L'ESCALATION DI VIOLENZA IN SVIZZERA

La manifestazione ha messo al centro del dibattito temi come il diritto a conciliare lavoro e famiglia e la lotta alla violenza di genere. Finalmente la stampa nazionale ha cominciato a occuparsene con articoli di rilievo e posto l’accento sulla gravità del fenomeno. Ecco i dati: nel 2018 i femminicidi in Svizzera sono stati 27, ovvero più del 50% delle morti violente accertate. Tra il 2009 e il 2017, la media è stata di 25 donne uccise da chi diceva di amarle. Tante quante in Lombardia, la regione italiana che vanta il triste primato nazionale, ma che conta più abitanti, oltre dieci milioni. Solo nel cantone di Zurigo, in cui vivono un milione e mezzo di persone, si sono verificati quattro casi di femminicidio durante l’estate. A fine maggio a Zurigo un 70enne ha sequestrato due donne, le ha uccise e poi si è sparato. A metà luglio, ad Affoltern am Albis, un uomo ha massacrato la moglie e i due figli prima di suicidarsi. A fine luglio, a Wädenswill, un 33enne ha ucciso la fidanzata. Un mese dopo, di nuovo a Zurigo, un uomo ha ammazzato la moglie: si stavano separando. È questa la morte annunciata raccontata all’inizio, che a più riprese la polizia cantonale non è riuscita a impedire. Facciamo adesso due conti: in media ogni due-tre settimane una donna viene uccisa in Svizzera dal marito, dal compagno o dall’ex. I motivi sono sempre gli stessi: gelosia, possesso, incapacità di accettare la fine di un rapporto. E anche la trasversalità del fenomeno è la medesima: a uccidere sono uomini di tutte le culture e di tutti i ceti sociali, perfino chi collabora con la polizia cantonale e con il ministero di giustizia. E i femminicidi sono comunque solo la punta dell’iceberg. Se c’è un posto dove le donne non sono al sicuro, è tra le mura della propria casa. L’anno passato si sono registrati 18.522 casi di violenza domestica. Solo nel cantone di Zurigo la polizia è dovuta intervenire 5.300 volte, cioè 15 al giorno.

LE STATISTICHE AUSTRIACHE E TEDESCHE

Lo stesso quadro allarmante sulla violenta domestica riguarda l’Austria, la cui popolazione è di poco superiore a quella svizzera: 18.860 casi nel 2017, nell’83% dei quali a contattare la polizia sono state le donne stesse (15.654). Anche in questo Paese ogni due giorni un uomo tenta di uccidere una donna e, mediamente, ogni due settimane ci riesce: 24 casi nel 2017, 32 nel 2018. Il 5 agosto 2019 il giornale Die Welt titolava: «Noi tedeschi siamo indifferenti a tutti questi assassinii di donne?». Una domanda dovuta: in Germania ogni giorno un uomo tenta di uccidere la moglie, la compagna o la ex. Nel 2018 123 donne sono morte per mano di chi le conosceva intimamente, 147 l’anno prima. Anche in questo Paese, dunque, ogni due o tre giorni una donna muore uccisa per mano di un familiare o di un amico.

MANCA LA CONSAPEVOLEZZA DEL PROBLEMA

Svizzera, Austria, Germania: la lettura delle statistiche ufficiali di questi Paesi non è affatto semplice. Ma non è solo una lacuna del mondo germanico. Le Nazioni Unite hanno posto da tempo l’attenzione sulla mancanza di dati o sulla loro poca trasparenza, quando si ha a che fare con il femminicidio. E se i dati ci sono, capire chi ha ucciso chi non è facile, in quanto la distinzione di genere fra vittima e assassinio spesso non è riassunta in modo trasparente. Al contrario, quando si parla di nazionalità dei responsabili, le statistiche sono precise, perché volte a dimostrare la tesi della violenza importata. Tutta colpa degli stranieri, per intenderci. Oltre ai dati, e all’incapacità dello Stato di proteggere le donne dalla violenza, manca la consapevolezza pubblica del problema. Quando i media scrivono di femminicidio, usano come quelli italiani espressioni che tendono ad assolvere oppure a giustificare l’assassino e a colpevolizzare la vittima. Non si chiamano le cose con il loro nome, si parla piuttosto di ‘dramma familiare’. E quanto ci sia bisogno di consapevolezza lo dimostra il fatto che il governo tedesco ancora si rifiuta di riconoscere il termine ‘femminicidio’.

NEI TRIBUNALI REGNA IL PATRIARCATO

Come in Italia, l’atteggiamento dei tribunali tedeschi è influenzato da idee patriarcali e discriminatorie. Un esempio per tutti è il caso di Juliet H. ad Amburgo, fuggita nel 2017 per paura del suo ex-partner e rifugiata in una casa delle donne, ma individuata e uccisa nel dicembre 2018 dall’uomo. Il pubblico ministero ha proposto l’omicidio colposo. Su che basi? Poiché il suo ex era già stato violento in passato, Juliet avrebbe dovuto supporre che l'avrebbe aggredita di nuovo. Quindi, secondo il pubblico ministero Juliet H. è stata corresponsabile dell’accaduto e per questo al suo assassino sono state concesse le attenuanti. Ma non è un caso isolato in Germania, dove le condanne di femminicidio sono indulgenti proprio perché si nega l’intenzionalità degli assassinii.E le donne? Accade, anche se raramente, che le donne uccidano il loro partner. Ma per ragioni ben diverse: non per affermare sé stesse, prevaricare, possedere, dominare. Le donne che uccidono il marito, il compagno o l’ex spesso lo fanno per un solo motivo: difendersi. È l’ultima via di fuga dalla violenza maschile.