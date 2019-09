Una petizione contro il catcalling, nata con lo scopo di rendere reato le molestie verbali per strada. Fischi compresi. In Francia, Belgio e Portogallo, d’altra parte, è già così: perché da noi no? A lanciarla su change.org è stata l’attrice Queralt Badalamenti: «Sono single, sono indipendente, mi sento in grado di mangiare il mondo nel mio piccolo. Purtroppo però certe cose impediscono di fare quello che si vuole, avviliscono e umiliano, e non è giusto», ha raccontato a Tpi, spiegando la genesi della campagna e dell’hashtag #fischialcane, così come uno spiacevole episodio vissuto in prima persona: «Ero in stazione centrale a Milano. Indossavo i pantaloncini corti e un signore molto tranquillamente mi ha detto: ‘Ma che belle coscette’ […] Gli ho detto che era un maleducato. Lui mi ha risposto dicendomi che era un complimento e di andarmene».