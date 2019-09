A 40 anni si può dire basta, per carità. Ma quando a farlo è una campionissima, è normale che dispiaccia. E anche un bel po’. Francesca Piccinini appende al chiodo le ginocchiere e si ritira dalla pallavolo (quella giocata, almeno). Lo ha annunciato lei stessa durante un’intervista a Verissimo: « Non giocherò più. Ho vissuto un sogno per tanti anni, ma penso che sia arrivato il momento di dire stop a questa vita stupenda e iniziarne una nuova. Ho voglia di vivere altre emozioni», ha detto a Silvia Toffanin. Una scelta difficile, ha spiegato Piccinini, che almeno si consola uscendo di scena da vincente, grazie all’ennesima Coppa dei Campioni messa in bacheca pochi mesi fa con la maglia dell’AGIL Volley: «Mi mancheranno le sensazioni prima delle partite e l’adrenalina dopo le vittorie ma le cercherò in qualcos’altro. Non credo di voler allenare ad alti livelli perché significherebbe stare nuovamente in palestra tutti i giorni, però mi piacerebbe far crescere le bambine». Una tutta sua, magari, visto che durante l’intervista non ha nascosto il desiderio di diventare mamma, anche se, ha sottolineato la campionessa, «è dura trovare la persona con cui fare una famiglia».