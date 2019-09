«Comune, Atac e Tribunale hanno deciso: la Casa delle donne Lucha y Siesta va chiusa tra pochi giorni. La gravissima decisione ci è stata comunicata ieri con una lettera che annuncia l'interruzione delle utenze per il 15 settembre e l'immediato sgombero dello stabile. È così che Comune, Atac e Tribunale vogliono decretare la fine di una delle esperienze socio-culturali più preziose in città, e la soppressione del Centro e della Casa rifugio per donne che vogliono uscire dalla violenza più grande di Roma e della Regione Lazio»: è il grido, scritto nero su bianco su Facebook, delle attiviste della casa romana per le donne vittime di violenza e luogo di resistenza femminista, la Lucha y Siesta (in zona Cinecittà), sfrattate dall'amministrazione Raggi. L'8 febbraio 2019, quando le avevamo intervistate sul caso, ci avevano raccontato che in 11 anni di onorato servizio, questa casa-rifugio aveva assistito 1200 donne e ospitate 140. In sette mesi però le cose non sono migliorate. «La brutale accelerazione delle procedure di sgombero, nonostante le inconsistenti rassicurazioni dell'ultimo anno, oltre a causare sconcerto e apprensione per il futuro tra chi vive nella struttura (15 donne e 7 bambini), fa supporre che esista già un acquirente», scrivono le attiviste. «Da una parte quindi, il Comune di Roma, che fa della violenza sulle donne una vetrina politica, sceglie la precarietà dei bandi e lo svuotamento dell’approccio femminista al contrasto di questo fenomeno senza tutelare la prevenzione, la sostenibilità dei percorsi di fuoriuscita e la cultura che lo alimenta. Dall'altra l'Atac, affogato dai debiti per una storica cattiva gestione, svende il patrimonio a favore dei soliti noti speculatori».