Perde il bimbo in gravidanza e muore durante il parto

Doveva partorire il suo terzo figlio, invece né lei né il suo bambino ce l'hanno fatta. Tragedia nelle Marche, dove una donna tunisina di 35 anni, residente a Loreto, già madre di due figli, è morta all'Ospedale pediatrico Salesi di Ancona dopo che nel reparto di Clinica ostetricia e ginecologia le era stato indotto il parto del feto che, a fine gravidanza, era risultato deceduto nell'ultimo monitoraggio effettuato. È avvenuto - come riferiscono i media locali - nella notte tra sabato e domenica. Nei precedenti parti la donna non aveva avuto alcun problema. Invece nell'ultimo caso, quando si era presentata per un monitoraggio, era emerso che il feto non aveva più battito e dunque un caso di morte in utero. Nella fase di induzione del parto vaginale, una procedura scelta per tutelare la salute riproduttiva della donna, le condizioni della 35enne sono invece precipitate e ogni tentativo di rianimarla è stato inutile. La direzione dell'azienda ospedaliera ha segnalato il decesso alla magistratura, che valuterà gli accertamenti da disporre, e ha avviato un'indagine interna.

PER I MEDICI «UN QUADRO ACUTO E IMPREVEDIBILE»

Potrebbe essere stata «un'embolia polmonare amniotica» a causare l'arresto cardiocircolatorio e la morte della donna: è la principale ipotesi fatta dai medici della Clinica di Ostetricia e ginecologia del Salesi di Ancona. "Un fatto raro - spiega il primario Andrea Ciavattini - ma che può accadere». Il medico parla di «quadro acuto e imprevedibile e non recuperabile nonostante la rianimazione». «Noi», aggiunge, «abbiamo segnalato l'evento alle autorità perché ci possa essere una giusta analisi del caso che porti alla definizione della diagnosi della causa di morte. Verrà fatta anche una valutazione interna per l'approfondimento diagnostico come è la prassi per eventi critici come questo». Quando la donna era arrivata sabato scorso in ospedale, ricorda Ciavattini, il feto era già morto. Per questo i medici le avevano indotto il travaglio «secondo modalità regolari». «Quando si sono rotte le membrane amniotiche - riferisce il primario - la donna ha avuto un arresto cardiocircolatorio» ed «è stata immediatamente rianimata». Operazione, prosegue il medico, in seguito alla quale il «parto vaginale è stato risolto" ma che non ha evitato la morte della paziente. Quanto alla morte in utero del neonato, riferisce ancora Ciavattini, la madre soffriva di "diabete gestazionale» una patologia che, secondo i medici, «unitamente all'eventuale mancata sottoposizione a terapie adeguate, potrebbe aver concorso al decesso prematuro del feto».