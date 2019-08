È stata finalmente assolta Evelyn Hernández, ragazza 21enne di El Salvador la cui colpa, secondo i giudici del suo Paese, era quella di essere vittima di uno stupro, essere rimasta incinta e aver avuto un aborto spontaneo. La giovane era infatti stata condannata a 30 anni di carcere per omicidio aggravato da un tribunale di El Salvador nel luglio 2017, dopo essere stata perseguita ai sensi delle rigidissime leggi anti-aborto del Paese centroamericano. Evelyn era rimasta incinta dopo aver subito una violenza sessuale di gruppo quando aveva 18 anni. Ma, aveva sempre sostenuto, non era a conoscenza del fatto di aspettare un bambino. Dopo essere svenuta, per forti dolori addominali, in una dependance vicino a casa sua nell'aprile 2016, la ragazza aveva partorito un feto morto. Dopo essere stata processata a luglio 2017, ha già scontato 33 mesi dietro le sbarre. Ma lunedì un giudice ha annullato la sentenza in Appello, citando la mancanza di prove e mettendo così la parola fine al suo incubo.

LA SUA ASSOLUZIONE È UN IMPORTANTE PRECEDENTE GIURIDICO

Paula Avila Guillden, del Centro per la parità femminile, è una delle tante attiviste che ha collaborato con Evelyn Hernández durante il processo. «La giustizia per Evelyn è stata ritardata e negata per troppo tempo», ha detto. «Ma oggi i tribunali hanno determinato ciò che già sapevamo essere vero: Evelyn è innocente». La legislazione anti-aborto in Salvador è una delle più severe del mondo. Il Paese ha vietato totalmente l'aborto dal 1998, anche in caso di stupro o incesto. Più di 20 donne sono attualmente in carcere con l'accusa di omicidio colposo, omicidio o omicidio aggravato dopo essere stati accusati di abortire, secondo il Centro per le donne. Così la sua assoluzione costituisce un importante precedente giuridico. «Oggi celebriamo che è stata fatta giustizia per Evelyn», ha detto l'attivista per i diritti delle donne salvadoregni Morena Herrera. «Questo è un segno di speranza per tutte le donne che rimangono in prigione per i crimini che non hanno commesso, per problemi di salute che non avrebbero mai dovuto essere portati in tribunale... Nessuna donna dovrebbe passare attraverso il calvario che Evelyn ha affrontato».