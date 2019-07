In Francia, la segretaria di Stato per le Pari Opportunità Marlene Schiappa (politica tra l’altro in prima linea nella lotta ai femminicidi) ha lanciato un appello alle sue connazionali, affinché scendano in campo in vista delle elezioni municipali del 2020, rammaricandosi al tempo stesso perché il suo partito La République En Marche non ha fatto eleggere abbastanza sindache in passato (il 50%, idealmente) a causa, molto semplicemente, della mancanza di candidate: «Voglio dire alle donne che mi ascoltano che la Francia ha bisogno di loro».

«NON SIETE MENO CAPACI DEGLI UOMINI»

«Devono esserci più sindaci donna», ha insistito Marlene Schiappa, sottolineando come al momento siano appena il 16% del totale: «Serve che siano coinvolte maggiormente: non possiamo continuare così». La segretaria di Stato per le Pari Opportunità ha espresso il suo disappunto per il fatto che la stragrande maggioranza delle persone che prendono le decisioni, in qualsiasi ambito del quotidiano, siano di sesso maschile: «La République En Marche (che è anche il partito di Macron, ndr) ha sindaci donna a Rennes, Lille e in molte altre città, ma non è abbastanza». A ogni elezione, ha osservato Marlene Schiappa, «per ogni candidata donna ci sono 20 rivali maschi». «Se chiedete a una donna ‘Perché non ti candidi?’, lei inizierà a spiegare per filo e per segno i motivi per cui non sarebbe un profilo adatto per il ruolo di sindaco», ha continuato Marlene Schiappa, che ha infine incoraggiato le sue connazionali a vincere dubbi e insicurezze: «Smettetela, siete capaci di essere prime cittadine». Esattamente come gli uomini.