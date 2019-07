È una vera emergenza, quella delle vittime di tratta in Italia, dove soltanto quelle accertate sono 1.660, con un numero sempre maggiore di minorenni coinvolti, cresciuti in un anno dal 9% al 13%. Un trend in aumento, confermato anche dal riscontro diretto degli operatori del progetto Vie d'Uscita, che nel 2018, in sole cinque regioni (Marche, Abruzzo, Veneto, Lazio e Sardegna), hanno intercettato 2.210 vittime di tratta minori e neomaggiorenni, un numero cresciuto del 58% rispetto alle 1.396 vittime del 2017. Ad affermarlo è Save The Children che a pochi giorni dalla Giornata internazionale contro la tratta di esseri umani ha diffuso il rapporto Piccoli schiavi invisibili 2019. Un quarto delle vittime di tratta presunte o identificate in Europa sono minorenni e l'obiettivo principale dei trafficanti di esseri umani è lo sfruttamento sessuale. Sulle 20.500 vittime registrate nell'Unione nel biennio 2015-16, il 56% dei casi riguarda infatti la tratta a scopo di sfruttamento sessuale, con un pur consistente 26% legato allo sfruttamento lavorativo, una vittima su quattro ha meno di 18 anni, due su tre sono donne o ragazze.

NOVE CASI SU DIECI DI SFRUTTAMENTO SESSUALE

Anche se si tratta di un fenomeno perlopiù sommerso, spiega sempre Save The Children, la sempre più giovane età delle vittime e la prevalenza dello sfruttamento di tipo sessuale trova conferma anche tra i 74 nuovi casi di minori che sono riusciti a uscire dal sistema di sfruttamento nel 2018 in Italia e sono stati presi in carico dai programmi di protezione istituzionale, soprattutto in Piemonte (18) e Sicilia (16). Uno su cinque, infatti, non supera in età i 15 anni e lo sfruttamento sessuale riguarda quasi nove casi su 10. Il business dello sfruttamento sessuale In Italia, spiega Save The Children, recluta le sue vittime in Nigeria, Romania, Bulgaria e Albania, e cambia modalità operative per rimanere sommerso. Anche se non rappresenta il principale obiettivo del sistema della tratta, lo sfruttamento lavorativo in Italia è in crescita e nel 2018 gli illeciti registrati con minori vittime, sia italiani che stranieri, sono stati 263, per il 76% nel settore terziario. Il numero maggiore di violazioni sono state segnalate nei servizi di alloggio e ristorazione (115) e nel commercio (39), nel settore manifatturiero (36), nell'agricoltura (17) e nell'edilizia (11).

«SERVE UN INTERVENTO NAZIONALE IMMEDIATO»

«Lo sfruttamento sessuale di vittime così giovani e vulnerabili lascia nelle loro vite un segno indelebile con gravissime conseguenze. Anche nel caso più fortunato di una fuoriuscita, sono diversi gli ostacoli che le giovanissime vittime devono superare durante il percorso di inclusione e integrazione indispensabile per poter costruire un futuro dignitoso e autonomo»: lo afferma Raffaela Milano, Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children commentando il rapporto. «Siamo impegnati da anni sul campo in Italia - aggiunge - con l'obiettivo di costruire relazioni di collaborazione sempre più forti con le organizzazioni e associazioni presenti sul territorio, e con le istituzioni ad ogni livello, per scongiurare il pericolo che la rete di intervento e protezione non riesca a trattenere proprio le vittime più fragili. Un fenomeno di questa gravità e di queste proporzioni necessità infatti di un intervento nazionale coordinato tra tutti gli attori, in grado di garantire gli standard necessari ad una vera e propria azione di prevenzione, che deve scattare con tempestività - conclude - appena le potenziali vittime entrano nel nostro Paese, e deve anche fornire i mezzi più efficaci per promuovere la fuoriuscita delle vittime e il loro percorso di integrazione». Per promuovere la sensibilizzazione e avvicinare al dramma dello sfruttamento sessuale collegato alla tratta, Piccoli Schiavi Invisibili propone quest'anno al suo interno la graphic novel Storia di Sophia. Una vittima di tratta. Una ragazza, illustrata dal fumettista Roberto Cavone, che racconta la storia vera di un'adolescente nigeriana.