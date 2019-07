L’agente 007 va in pensione. Anzi no, ci va solo James Bond. Ma forse nemmeno lui. Mancano ancora (quasi) sette mesi all’uscita di Bond 25, venticinquesimo film appunto dedicato alla spia più famosa e amata del mondo, e le indiscrezioni già impazzano. Come ha rivelato una fonte interna alla produzione al The Mail on Sunday, «Daniel Craig è sempre James Bond ma ci sarà una scena cruciale in cui M dirà 'Avanti 007' e entrerà Lashana: nera, bellissima e donna».

SOSPIRO DI SOLLIEVO

«Roba da far cadere i popcorn», continua la fonte, che ha poi continuato con le indiscrezioni: come riportato, il personaggio di Lashana Lynch avrà il compito di rintracciare James Bond, che si è ritirato da qualche parte in Giamaica, e di convincerlo a tornare in azione per una nuova missione contro l’ennesimo villain. Insomma, dopo Spectre il titolo di agente 007 è rimasto vacante e l’MI6 l’ha assegnato a una donna. Non è dato sapere come si risolverà il dualismo, ma i tradizionalisti possono almeno tirare un sospiro di sollievo: James Bond non diventerà né donna né di colore, ma lo farà ‘solo’ 007.

L'ALTRO BLOCKBUSTER

Classe 1987, Lashana Lynch è un’attrice britannica con una carriera molto ‘giovane’. Nel 2017 il pubblico americano ha potuto apprezzarla sulla ABC nel period drama Still Star-Crossed, in pratica un seguito di Romeo e Giulietta in cui lei interpretava Rosaline Capuleti, la cugina di Giulietta. La serie è stata però cancellata dopo una stagione. Al cinema, invece, Lashana Lynch ha già recitato in un blockbuster come Captain Marvel, per la precisione nel ruolo di Maria Rambeau, la compagna di volo di Carol Denvers, interpretata da Brie Larson.