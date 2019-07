Hai commesso uno stupro? Te ne vai in carcere e, possibilmente, ci rimani a lungo. Questo vorrebbe la logica. E invece no, come ha stabilito il giudice minorile del New Jersey James Troiano, che ha ‘salvato’ un 16enne, che tra l’altro aveva filmato il tutto con il suo smartphone, per poi condividere il video con alcuni amici. La motivazione? Almeno due: il ragazzo è di buona famiglia ed è un ottimo studente, senza dimenticare che (ebbene sì) è anche un boy scout.

IL VIDEO AGLI AMICI

Come riferisce il New York Times, il giovane aveva aggredito sessualmente la ragazza penetrandola da dietro durante un pigiama party ad alto tasso alcolico organizzato in un seminterrato, circostanza evidenziata proprio da un video mandato in chat agli amici con il commento: «Quando la prima volta che fai sesso è uno stupro». Insomma, se la ragazza era praticamente in stato di incoscienza (immobile, con la testa ciondolante), la stessa cosa non si poteva certo dire di lui, abbastanza lucido per capire cosa stesse facendo.

AGGRESSIONE, NON STUPRO

Il giudice ha invece sostenuto che non si trattasse di uno stupro, ma al massimo di un’aggressione sessuale. In fondo, ha detto, non c’erano state mica pistole puntate alla testa, aggiungendo che l’accusa avrebbe dovuto spiegare alla ragazza che una condanna avrebbe potuto rovinare la vita del giovane, di buona famiglia, boy scout, capace di portare a casa voti eccellenti. Insomma, un 16enne «chiaramente candidato ad essere ammesso non solo a un college, ma a un ottimo college». Per la cronaca, dopo questa decisione a dir poco discutibile, James Troiano è stato duramente rimproverato da una sentenza di un tribunale d'appello, che lo ha messo in guardia dal mostrare pregiudizi a favore di adolescenti privilegiati.