Il rapper statunitense R. Kelly è stato arrestato di nuovo, con le accuse di adescamento di minori, pedopornografia e ostruzione alla giustizia. A febbraio, incriminato per abusi sessuali aggravati nei confronti di quattro donne (di cui tre minorenni all’epoca dei fatti), il cantante di I Believe I Can Fly si era costituito alla polizia di Chicago: al momento dell’arresto era libero su cauzione. Chissà che questa volta le accuse non portino all’incarcerazione dell’artista 52enne, da tempo nell’occhio del ciclone per la sua condotta nella vita privata. Già nel 1994 R. Kelly aveva infatti creato scalpore sposando la sua protégée Aaliyah. Lui aveva 27 anni, lei appena 15 e il matrimonio fu rapidamente annullato: il primo album di Aaliyah (scomparsa nel 2001) si intitolava Age ain’t nothing but a number e conteneva testi con riferimenti a una storia d’amore tra una ragazza molto giovane e un uomo adulto.

LE ACCUSE DEL DOCUMENTARIO

Nel 2002 l’ex moglie Andrea aveva ottenuto un ordine restrittivo nei suoi confronti, dopo essere stata fisicamente e verbalmente aggredita e, nello stesso anno, R. Kelly fu accusato di detenzione di materiale pedopornografico e violenze nei confronti di una minorenne, per poi essere assolto nel 2008. All’inizio del 2019 è poi uscito il documentario in sei parti Surviving R. Kelly (trasmesso in Italia con il titolo R. Kelly: vittime di una popstar), in cui diverse ragazze hanno raccontato di aver subito abusi fisici e psicologici da parte del musicista, dopo essere andate a vivere insieme a lui. Alla luce di queste accuse, il gruppo Women of Colour, parte del movimento Time's Up, aveva invitato l'industria dello spettacolo a tagliare i legami con R. Kelly, mentre Lady Gaga aveva rinnegato il duetto del 2013 con il rapper statunitense Do What U Want (With My Body), chiedendone la cancellazione alle piattaforme di streaming musicale, seguita poi da Celine Dion, che aveva fatto una richiesta analoga per il brano I'm Your Angel.