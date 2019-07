Il tribunale di Lodi discrimina le avvocate mamme?

Discriminata perché mamma e avvocata. Questa è l'accusa, riportata da Il Giorno, di Samantha Ravezzi che la mattina dell'8 luglio 2019 si è presentata agli uffici del tribunale civile di Lodi per una «questione urgente» con il figlio di nove mesi nel passeggino per sentirsi dire dal giudice al quale si rivolgeva: «È la seconda volta che la vedo e sempre con il suo bambino. Non è possibile venire sempre in tribunale con bambini. Questo è un ufficio pubblico. Si organizzi in altro modo, con una baby-sitter o lo lasci a qualcuno. Lei è l’unica che si comporta così», le avrebbe detto lui secondo la ricostruzione fornita dall’avvocata ancor prima che lei potesse esporre il caso. «È una situazione grave che si commenta da sola. In tribunale a Milano spesso vado con mio figlio e non ci sono mai stati problemi. In quel momento a Lodi non ho trovato la solidarietà di nessuno. Rispetto ad altre volte, dove i cancellieri si sono dimostrati disponibili, nessuno mi ha aiutato. Eppure mi sono rivolta al tribunale civile di Lodi per una questione urgente legata alla scomparsa di alcuni importanti atti di un fascicolo», ha raccontato lei.