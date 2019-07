Artista camaleontica, eccentrica e stravagante, famosa per i suoi look e capace di dettare tendenze, icona femminista. Oggi Lady Gaga è tutto questo, ma non è sempre stata così. C’è stato infatti un tempo in cui la cantante si chiamava ‘solo’ Stefani Joanne Angelina Germanotta: una ragazzina insicura perché non si sentiva bella e che poi ha ‘svoltato’ quando ha scoperto il potere del make-up. Lo ha scritto lei stessa su Instagram, con un post al tempo stesso emozionale e promozionale, visto che Lady Gaga ha appena lanciato il brand di cosmetici Haus Laboratories, i cui prodotti saranno venduti da settembre su Amazon.

NATA ALLO SPECCHIO

«Quando ero giovane, non mi sono mai sentita bella. E mentre lottavo per trovare un senso di bellezza, interno ed esterno, ho scoperto il potere del trucco», scrive Lady Gaga ricordando come, da piccola, ogni mattina guardasse sua mamma mentre si truccava, intenta a indossare un nuovo volto, quello di una donna coraggiosa che lavora sodo: «Ho allora iniziato a sperimentare con il make-up, per realizzare il sogno di diventare forte come lei. È così che ho inventato Lady Gaga. Ho scoperto il supereroe dentro di me guardando nello specchio, dove ho visto chi volevo essere». «A volte la bellezza non viene naturalmente da dentro. Ma sono così grata che il trucco abbia ispirato un coraggio che non sapevo di avere in me», continua Lady Gaga: «Ho accettato di essermi scoperta bella attraverso la capacità di inventarmi e trasformarmi. Dicevano che ero strana, ma in realtà, sono solo nata così». Born This Way: il titolo del suo secondo album e di una delle sue hit più famose.