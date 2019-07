La parola zoccola è un'offesa?

Ma non erano tutti a bordo dello stesso treno zoccoleggiante. Le persone dall’altra parte della barricata – le 'anti-zoccole', se volete – obiettavano che avremmo dovuto rifiutare la parola perché essa mostra come, storicamente, le donne siano state classificate sulla base dei rapporti sessuali intrattenuti con gli uomini. Obiettavano che, mentre all’interno della cerchia sociale di blogger femministe e del loro entourage di maschi beta abbracciare l’ideale di zoccola poteva sembrare un tranquillo atto di emancipazione, il resto del mondo in pratica non è in grado di capire la battuta. Quindi puoi pensare di essere divertente ma in realtà stai solo perpetuando il doppiopesismo in materia sessuale. In sostanza, questo schieramento crede che in un mondo nel quale le donne vengono ipersessualizzate, abbracciare la parola «zoccola» costituisca in realtà una resa più che un atto radicale di resistenza.

Questo dibattito – nel quale, facendo le zoccole, ci stiamo o emancipando o sparando nella vagina – è stato al centro del divario femminista per lungo tempo, ma ha raggiunto un picco all’inizio degli Anni Duemila. Come probabilmente ricorderete, era l’era di Girls Gone Wild, delle lezioni di striptease in palestra, della ceretta brasiliana, e di Paris Hilton che casualmente lasciava intravedere le labbra della sua vulva a perfetti sconosciuti. In risposta a tutto questo, la scrittrice Ariel Levy ha scritto Sporche femmine scioviniste. Le donne e l’irresistibile ascesa della Raunch Culture (2005). Il libro voleva essere un campanello d’allarme per le donne, ed essenzialmente sosteneva che la cultura femminile ipersessualizzata che in teoria dovrebbe emancipare si traduce di fatto in donne che partecipano alla loro stessa oggettificazione. In pratica stava dicendo che la libertà di trovarsi ubriache in un club, con addosso un paio di Manolo Blahnik e la vagina di fuori non era la libertà che aveva in mente Gloria Steinem. E probabilmente è vero: la visione del futuro delineata dalle pioniere del femminismo aveva verosimilmente più a che fare con la presenza delle donne nell’istruzione superiore che con le foto di vagine paparazzate. Ma perché le due cose si dovrebbero escludere reciprocamente? Perché non posso ottenere un dottorato e allo stesso tempo masturbarmi di fronte alla webcam durante i weekend per denaro? Perché zoccole e non-zoccole non possono convivere in armonia? Perché è così inconcepibile che lo humor e l’irriverenza siano delle forme valide di resistenza? Se non altro, è meglio che offendersi per qualsiasi cosa.

Anche se credo che la parola «zoccola» debba essere rivendicata, dovrei fare chiarezza su cosa intendo dire. La parola «rivendicare» è associata con la redenzione; rivendicare significa recuperare, rivedere, civilizzare. Non è esattamente questo l’obiettivo di «zoccola», almeno dal mio punto di vista. Non vogliamo semplicemente capovolgere l’idea di essere una zoccola da 'sbagliata' a 'giusta', o da inaccettabile ad accettabile. C’è qualcosa di negativo nell’essere una zoccola – qualcosa di malizioso, controverso e imprevedibile – e non penso che dovremmo perdere questa connotazione. Agli uomini non viene chiesto di fare i bravi, perché dovrebbero esserlo le donne? L’idea che la sessualità femminile sia totalmente virtuosa, o che a noi riesca meglio degli uomini controllare la nostra sessualità, è un grande inganno sociale (che, talvolta, viene perpetuato dal femminismo). Invertire completamente il significato di «zoccola» in qualcosa che sia unicamente positivo o in grado di emancipare vuol dire negare il lato oscuro insito nella zoccolaggine, che è quello che contribuisce a renderla così sexy. Chiaramente vogliamo dirigerci verso una società in cui le donne non subiscano lo stigma della puttana e possano esprimersi senza timore. Ma credo sia possibile coltivare una società in grado di consentire una sana esplorazione sessuale pur mantenendo gli elementi di tabù e trasgressione della vita da zoccola. Il mio obiettivo non è essere buona, normale o accettata. Il mio intento è essere libera. (E magari, nel mentre, far incazzare un po’ la società, per sicurezza.)