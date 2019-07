L’immagine di un bambino in un barattolo, accompagnata dalla scritta: ‘Non è un prodotto #Stoputeroinaffitto’. Si può vedere per le strade di Roma e campeggia su alcuni camion vela. Sono i nuovi manifesti della onlus Pro Vita, che nessuna concessionaria ha accettato di affiggere sui muri e sui cartelloni della Capitale. «È la nostra denuncia agli orrori di questo commercio e contro il business dell’affitto di uteri e compravendita di ovuli», hanno dichiarato Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente di Pro Vita e Famiglia (che nella giornata del 10 luglio hanno augurato buon lavoro ad Alessandra Locatelli, ‘erede’ di Lorenzo Fontana), onlus anti-abortista tra le organizzatrici del Congresso della Famiglia di Verona: «Come il nascituro anche le madri surrogate e le cosiddette ‘donatrici’ di ovociti sono vere e proprie vittime di questo mostruoso sistema che deve finire. Il bambino non è un prodotto né un oggetto da vendere o da regalare». Non a caso, sul barattolo è indicato anche il prezzo di 100 mila euro.

UNA FRECCIATA E UN APPELLO

Brandi e Coghe hanno poi aggiunto: «È necessario che gli italiani si chiedano, di fronte alle pretese al diritto di filiazione, se tale desiderio rispetta il diritto del minore a non essere sfruttato come un oggetto dei desideri tra un Suv e una vacanza alle Bahamas», facendo poi riferimento allo scandalo di Bibbiano, che avrebbe dimostrato in cosa potrebbe degenerare «l’ossessione di avere un figlio a tutti i costi». I due non hanno risparmiato una frecciata alla sindaca Virginia Raggi: «Ha il coraggio di concentrarsi contro il vero degrado, sia morale che cittadino, o preferisce discriminare i bambini e ignorare la solidarietà nei confronti degli indifesi?», per poi lanciare un appello a Matteo Salvini, « che, con forza, si è sempre battuto contro l’utero in affitto e per garantire una mamma e un papà ai bambini, affinché emani un provvedimento che impedisca le trascrizioni anagrafiche alle coppie dello stesso sesso».