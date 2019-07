Una critica durissima a Matteo Salvini e una frecciata al M5s, dunque anche a Vincenzo Spadafora. Intervistata da Repubblica, Maria Elena Boschi ‘risolve’ così la querelle scoppiata il 9 luglio, che ha portato al rinvio della presentazione del primo censimento nazionale dei centri antiviolenza. «Salvini non può chiedere a Spadafora di dimettersi perché sul sessismo della Lega dice la verità», ha spiegato la politica del Pd, chiedendosi però dove fossero i CinqueStelle quando, durante la campagna elettorale, l’attuale ministro dell’Interno «esponeva bambole di gomma, paragonandole alle sue avversarie politiche».

L'IPOCRISIA DEL M5s

Boschi ha bollato come «ipocrita» il comportamento del M5s che, pur criticando Salvini attraverso Spadafora, alla fine continua a governare con il suo partito. Di una cosa l’ex ministra è certa: «il linguaggio violento e discriminatorio nei confronti delle donne può scatenare atti violenti» e nella deriva sessista che sta affrontando l’Italia il leader della Lega «ha grosse responsabilità, a cominciare dal fatto che non espelle dai suoi social gli odiatori delle donne». E allora, si domanda l’esponente del Pd, «perché le parlamentari e i parlamentari M5s non si schierano contro il sessismo della Lega?».

IL BUDGET PER I CENTRI

Maria Elena Boschi ha poi parlato dei centri antiviolenza (come la Cadmi) smentendo Spadafora, secondo cui gli 11 milioni del budget sarebbero stati spesi per altre finalità durante il governo Gentiloni: «Non erano destinati fin dall'inizio alla gestione dei centri, ma facevano parte di uno stanziamento aggiuntivo da utilizzare in misure di contrasto alla violenza», ha precisato, spiegando che sono stati impiegati per altri progetti, «dalle strutture che curano gli uomini maltrattanti, alle donne migranti, alle campagne contro la violenza di genere nelle scuole». Per quanto riguarda il futuro, la deputata del Pd ritiene che l’aumento dei fondi a 30 milioni per il 2019 sia una buona notizia, sottolineando però come «Spadafora non abbia erogato nemmeno i fondi del 2018»