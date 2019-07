Tre 19enni sono stati arrestati per aver stuprato una ragazzina di 15 anni, fidanzata con uno di loro. Il terribile episodio di violenza, che segue quelli di Marghera, Roma, Vicenza, e tanti altri, si sarebbe verificato a novembre a Palermo, in un parcheggio nella zona di Corso Calatafimi e poi tra i viali dell’ex manicomio. Secondo le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di San Lorenzo e coordinate dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi, e dai sostituti Giorgia Righi e Sergio Mistritta, la vittima avrebbe conosciuto uno dei tre a scuola, iniziando con lui una relazione, all’apparenza normale, che ben presto si sarebbe rivelata un incubo. A un certo punto, infatti, il giovane le avrebbe chiesto di inviargli una foto intima e da qui sarebbe iniziata rapidamente una serie di ricatti via chat, a sfondo sessuale. In una sera di novembre, per evitare che la foto che aveva inviato al fidanzato diventasse pubblica, la 15enne avrebbe acconsentito ad avere un rapporto sessuale in macchina, in corso Calatafimi. Come se non fosse stato abbastanza, a quel punto il giovane avrebbe chiamato gli altri due amici, che insieme a lui avrebbero violentato la ragazzina, questa volta in via La Loggia, sempre nei pressi del vecchio ospedale psichiatrico di Palermo. La vittima, che ha avuto il coraggio di denunciare, si è rivolta ai carabinieri e da qui sono partite le indagini: dopo vari risconti e l’acquisizione della chat incriminata, è stata emessa infine l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei tre 19enni, che sono attualmente agli arresti domiciliari.