Non sarà riuscita a disputare i Mondiali di calcio (ecco il bilancio di Carolina Morace), ma per lei è arrivata comunque una grande soddisfazione. Nadia Nadim, calciatrice afghana, attaccante della squadra femminile del Paris Saint-Germain e (grazie alla naturalizzazione) della nazionale danese, è stata infatti nominata Campione dell'Unesco per l'educazione delle ragazze e delle donne. L’investitura è arrivata da parte della direttrice Audrey Azoulay nell'ambito del lancio della campagna di sensibilizzazione 'La sua istruzione, il nostro futuro', nata con lo scopo di sostenere progetti volti a migliorare la formazione delle donne e accelerare la parità di genere in ogni angolo del mondo. In questo senso, la sua storia è una sorta di manifesto, che potrebbe incoraggiare un maggiore impegno verso l'educazione femminile.

IN FUGA DAI TALEBANI

Nata nel 1988 a Kabul, capitale dell’Afghanistan, Nadia Nadim emigrata in Europa nel 2000 insieme alla famiglia o, almeno, a ciò che ne rimaneva, dato che il padre Rabani, generale dell'esercito afgano, in quello stesso anno era stato sequestrato e giustiziato nel deserto dai talebani. Passando prima per il Pakistan e poi per l’Italia, è infine arrivata in Danimarca, Paese in cui si è stabilita definitivamente e di cui, una volta diventata maggiorenne, ha preso la cittadinanza.

LA SUA CARRIERA

Nadia Nadim ha iniziato a giocare a calcio sin dall’arrivo in Danimarca. Ingaggiata a 16 anni dall’Aalborg, ha militato anche tra le fila di Viborg, Skovbakken e Fortuna Hjørring, con cui ha vinto il campionato danese e avuto la possibilità di partecipare alla UEFA Women’s Champions League. Tra il 2014 e il 2017 ha vissuto due esperienze negli Stati Uniti, prima nello Sky Blu e poi nel Portland Thorns, prima di tornare in Europa al Manchester City. A inizio 2019 si è infine trasferita al Paris Saint-Germain. Nel giro della nazionale fin dal 2009, con la maglia della Danimarca conta 85 presenze, ‘condite’ da 29 reti.