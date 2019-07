LE TENSIONI CON I GIOVANI

Nel Paese, che sta affrontando una crisi demografica, sono in corso fortissime tensioni generazionali: basti pensare ai termini dispregiativi usati dai più giovani per descrivere gli anziani, come come ‘teulttakchung’, ovvero ‘insetto con la dentiera’, e ‘yeongeumchung’, cioè insetto pensionato. Non solo: uno studio ha rilevato che più della metà delle persone tra 19 e 39 anni temono che il governo possa adottare misure per creare di posti di lavoro per i più vecchi, riducendo le opportunità per i giovani. E, sempre a proposito di stigma nei confronti della terza età, la stessa Choi Soon-hwa ha raccontato che, quando lavorava in ospedale, doveva tingersi i capelli perché i pazienti non volevano essere assistiti da operatori che sembrassero troppo vecchi per prendersi cura di loro. Come tutti i suoi coetanei, Choi Soon-hwa ha vissuto il dominio coloniale giapponese, la guerra di Corea, la povertà post-bellica e la crisi finanziaria asiatica del 1997. Adesso si sta godendo un’improvvisa notorietà grazie a una tendenza nata in Occidente, dove sono sempre più i marchi che durante le fashion week scelgono di far sfilare in passerella modelle ‘senior’.