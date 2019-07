La presentazione del primo censimento nazionale dei centri antiviolenza era prevista per martedì 9 luglio: in quest’occasione, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità Vincenzo Spadafora e la ministra per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno avrebbero annunciato l'arrivo di nuovi fondi, ma anche di criteri di controllo più rigorosi sull'operato dei centri stessi, tra i quali figura la Cadmi di Milano.

CONTRO SALVINI

La conferenza stampa è stata però annullata da Spadafora, per motivi personali. Questa la versione ufficiale. In realtà sulla decisione potrebbe aver influito l’irritazione di Matteo Salvini per alcune dichiarazioni nei suoi confronti rilasciate dal sottosegretario M5s a Repubblica. «L’Italia vive una pericolosa deriva sessista. Come facciamo a contrastare la violenza sulle donne, se gli insulti alle donne arrivano proprio dalla politica, anzi dai suoi esponenti più importanti?», ha detto Spadafora, specificando poi come «gli attacchi verbali del vicepremier alla capitana Carola», da lui definita «criminale, pirata, sbruffoncella» abbiano «aperto la scia dell'odio maschilista contro Carola, con insulti dilagati per giorni e giorni sui social».

IN ARRIVO PIÙ FONDI

Per quanto riguarda i centri antiviolenza, tramite le pagine di Repubblica Vincenzo Spadafora aveva annunciato un ulteriore aumento dei fondi, rispetto ai 37 milioni di euro stanziati nel 2018, aggiungendo però di voler essere sicuro «che vengano rispettati i requisiti dall'intesa che proprio i centri hanno firmato con il governo» e la volontà di istituire al più presto «una task force di ispettori». Senza risparmiare una frecciata a chi l’ha preceduto nel precedente governo, ovvero Maria Elena Boschi, che ha «speso 11 milioni di euro per cento progetti di sensibilizzazione contro la violenza, come convegni, partite di calcio, campagne pubblicitarie» quando invece sarebbero servite azioni più concrete.