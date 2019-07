Maltrattamenti nei confronti di quattro donne, tre borsiste e una ricercatrice della scuola di formazione giuridica ‘Diritto e Scienza’, alle quali aveva imposto anche un dress code, ed estorsione aggravata ai danni di un'altra corsista. È questa l’accusa che ha portato agli arresti domiciliari di Francesco Bellomo, ex giudice barese del Consiglio di Stato, che seppur coinvolto nel cosiddetto ‘scandalo minigonne’ aveva continuato imperterrito a fare lezione.

LE REGOLE DEL DRESS CODE

Il modus operandi di Bellomo, adottato per «per selezionare ed avvicinare le allieve nei confronti delle quali nutriva interesse, anche al fine di esercitare nei loro confronti un potere di controllo personale e sessuale», era noto da tempo: come ricorda l’ordinanza di custodia cautelare, alle studentesse imponeva un vero e proprio contratto, che prevedeva «il divieto di contrarre matrimonio a pena di decadenza automatica dalla borsa», così come «l'obbligo di segretezza sul contenuto delle comunicazioni intercorse», la «fedeltà nei confronti del direttore scientifico». Per quanto riguarda il dress cose, le borsiste della Scuola di Formazione dovevano vestirsi in modo ‘classico’ per gli eventi burocratici, ‘intermedio’ per corsi e convegni ed ‘estremo’ per gli eventi mondani: quest’ultimo outfit prevedeva una gonna molto corta, pari a 1/3 della lunghezza tra giro vita e ginocchio, sia stretta che morbida, abbinata a un maglioncino. Bellomo esigeva poi «gonne e vestiti di colore preferibilmente nero o, nella stagione estiva, bianco». La collezione autunno/inverno prevedeva invece «calze chiare o velate leggere, non con pizzo o disegni di fantasia; cappotto poco sopra al ginocchio o piumino di colore rosso o nero, oppure giacca di pelle», con stivali o scarpe non a punta, anche eleganti in vernice, oppure tacco 8-12 cm a seconda dell'altezza, preferibilmente non a spillo. Indicazioni precise riguardavano anche le borse da abbinare, il trucco e smalto sulle unghie.

LE ACCUSE A CONTE

Bellomo è inoltre indagato per i reati di calunnia e minaccia ai danni del premier Giuseppe Conte, che nel 2017 era vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e presidente della commissione disciplinare chiamata a pronunciarsi sul ‘caso minigonne’: l’ex magistrato lo aveva citato per danni al Tribunale di Bari per aver esercitato «in modo strumentale e illegale il potere disciplinare», operando deliberatamente e sistematicamente «una attività di oppressione» nei suoi confronti.