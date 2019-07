Shopping, una giornata con Sarah Jessica Parker a New York

A spasso con Carrie

Si tratta di un evento creato da Airbnb per finanziare il New York City Ballet. Chiunque può prenotare per passare qualche ora con Carrie di Sex and the City, basta accedere al sito e pagare 347 euro. Sperando che i posti non siano esauriti.

Avete sempre sognato di passare una giornata con una delle protagoniste di Sex and the City e fare dello shopping selvaggio a New York? Ora potete. Ma dovete sganciare 347 euro e sperare che ci sia ancora qualche posto disponibile.