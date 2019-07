Nelle università britanniche è presente un razzismo strisciante che non riguarda gli studenti (o almeno non solo loro), ma i professori. È quanto emerge da una ricerca condotta da Katy Sian, docente di Sociologia presso l’Università di York, che sul tema ha scritto il libro, Institutional Racism in British Universities, il cui contenuto è stato poi riassunto in un articolo pubblicato sul sito The Conversation.

ALIENAZIONE E SCONFORTO

Come spiega Katy Sian, secondo l'Higher Education Statistics Agency, ovvero l'agenzia ufficiale per la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni quantitative sull'istruzione superiore nel Regno Unito, nell’anno accademico 2012/13 su 17.880 docenti, solo 85 erano di colore e 950 erano asiatici, mentre la larghissima maggioranza (12.500) era bianca. Non solo: in barba alla parità di genere, in tutto il sistema universitario britannico, prosegue Sian, si potevano contare appena 17 professoresse nere. Il gap era evidente anche sul piano salariale, in quanto mediamente, a parità di ruolo i ‘non bianchi’ guadagnavano il 26% in meno rispetto ai loro colleghi. Durante la sua ricerca, Katy Sian ha intervistato 20 docenti appartenenti alle varie minoranze, di varie fasce di anzianità, rilevando in tutti i casi sentimenti di alienazione e sconforto, così come la percezione di essere effettivamente messi ogni giorno ai margini. Tra gli episodi rilevati, numerose ‘microaggressioni’, frutto di quello che Eduardo Bonilla Silva, professore di Sociologia alla Duke University, definisce ‘razzismo daltonico’.

VISIBILI E INVISIBILI

Come sottolinea Katy Sian, il razzismo accademico più che daltonico è endemico, e si nasconde dietro al falso mito delle università impegnate nell’uguaglianza razziale. Tanti degli intervistati di colore hanno raccontato ad esempio di essere stati scambiati per un altro accademico nero o che nessuno si è mai preoccupato di conoscere la vera pronuncia del loro cognome non britannico: insomma, la sensazione è di essere al tempo stesso visibili e invisibili. Un altro problema, profondo, è quello delle opportunità negate. In diversi hanno spiegato di essersi sentiti sminuiti o sottovalutati durante la loro carriera, di aver dovuto faticare di più rispetto ai colleghi bianchi per affermarsi e, in alcuni casi, di essere stati svantaggiati al momento di una possibile promozione.