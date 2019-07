Un po’ meglio, ma ancora non ci siamo. Secondo il Global Gender Gap Report, l’Italia ha guadagnato 12 posizioni rispetto al 2017 nella classifica World Economic Forum, che misura le differenze di genere in ambito sanitario, politico, economico ed educativo. Per quanto riguarda uno dei tasti notoriamente più dolenti, ovvero la disparità di retribuzione tra i sessi, negli ultimi due anni è diminuita del 2,7%. Tuttavia, il gap salariale annuo rimane davvero ampio, pari 2.700 euro lordi, ovvero il 10% in più a favore degli uomini. Con riferimento all’Europa Occidentale, l’Italia si piazza al 17° posto, staccata rispetto a Islanda e Svezia e davanti solo a Grecia, Malta e Cipro, mentre a livello globale siamo al 70°, come Honduras e Montenegro (ma qui, consoliamoci, eravamo al 19°).

OK SALUTE E ISTRUZIONE

Come sottolinea il rapporto, l’Italia ha praticamente raggiunto la parità nel campo della salute e dell’istruzione, mentre la partecipazione politica e quella economica delle donne presentano livelli del tutto insufficienti. A preoccupare è in modo particolare la seconda, che ci vede al 118° posto su 144 Paesi: a livello globale l’indice medio riguardante riguardante l’equità di salario a parità di lavoro fra maschi e femmine è del 64,5%, mentre l’Italia si ferma al 51,2%. Dal 2008 ad oggi, sottolinea il Global Gender Gap Report, la forza lavoro femminile è cresciuta del 9,3%, tuttavia, il tasso di occupazione delle donne è ancora minore rispetto a quello degli uomini (49,5% contro il 67%) e quello di disoccupazione è ancora tra i più alti al mondo, con un valore pari al 12,5%, che ci colloca al quart’ultimo posto tra i 34 Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

POCHE DONNE DIRIGENTI

Il gender gap cresce al diminuire della categoria contrattuale. Per intenderci, è più marcato tra operai e impiegati che tra i dirigenti. Peccato che l’accesso a certi ruoli per le donne continui a rimanere molto difficile: secondo l’Istat negli ultimi dieci anni la percentuale di dirigenti donna è passata dal 27% al 32%. Una situazione che peggiora considerando solo le aziende private, in cui la percentuale di donne manager non supera il 15%. La ricerca poi fa luce sul gender gap al contrario, quello in cui a parità di mansione e anzianità è la donna a guadagnare più dell’uomo: arriva al massimo all’8%, quando al contrario può attestarsi anche al 20%.