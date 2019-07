Il procuratore capo di Modena Paolo Giovagnoli ha infatti chiesto alla Squadra mobile e ai carabinieri di mettere a disposizione del pubblico ministero Giuseppe Amara gli atti di tutte le indagini svolte all’epoca. La speranza o magari la forte convinzione, è che con progressi dell’investigazione scientifica si possa far luce sul serial killer: basti pensare che negli anni dei primi delitti non esisteva nemmeno il test del Dna. Anche per questo, è difficile stabilire quante siano in realtà le vittime del Mostro di Modena: otto, quasi sicuramente, forse dieci. O addirittura di più.

LE VITTIME

Il 21 agosto del 1985, in una ex fornace a Baggiovara, fu ritrovato il corpo della prostituta 19enne Giovanna Marchetti, uccisa con una grossa pietra. Il caso passò inosservato e finì senza un colpevole. Due anni dopo, a settembre del 1987, fu rinvenuto il cadavere di un’altra prostituta: la 22enne Donatella Guerra, omicidio a cui fece seguito quello della 21enne Marina Balconi, strangolata con un foulard. Dato che i tre casi presentavano delle analogie, si iniziò a parlare di un ‘mostro’e si arrivò a collegarli con quello di un’altra prostituta, Filomena Gnasso, uccisa nel 1983. La scia di delitti si fermò fino al 30 maggio 1989, quando Claudia Santachiara, anche lei prostituta e tossicodipendente, fu ritrovata strangolata in un campo vicino all’autostrada. L’8 marzo 1990 fu la volta di Fabiana Zuccarini, uccisa a Staggia di Bomporto, seguita da Antonietta Sottosanti, il cui cadavere fu rinvenuto nei palazzoni del Windsor Park, dati alle fiamme per coprire eventuali prove. L’ottava vittima del mostro fu Anna Abruzzese, anche lei strangolata nelle campagne di San Prospero, mentre la numero nove fu Annamaria Palermo, uccisa con undici coltellate al cuore e scaricata in un canale a Corlo. L’ultima donna uccisa dal serial killer fu la 31enne Monica Abate, ammazzata nel suo appartamento nel centro di Modena.

LABBRA BLU

Tra i reperti da analizzare la pietra trovata accanto al corpo di Giovanna Marchetti e i residui di pelle sotto le unghie di Monica Abate, strozzata nella sua casa nel centro storico di Modena, così come il foulard giallo di Marina Balboni, gettata in un fossato della provincia emiliana, oppure le impronte di una scarpa e di un copertone rinvenuti sul luogo del delitto di Donatella Guerra. A influire sulla decisione, del procuratore capo Paolo Giovagnoli probabilmente, anche il docufilm Labbra Blu, girato dal regista Gabriele Veronesi, che ha ripercorso la vicenda.