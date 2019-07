Non solo Salvini, comunque. Nei giorni dello stallo in mare e in quelli successivi all’approdo a Lampedusa, sono stati davvero tanti (troppi) i ‘leoni da tastiera’, appunto, che non hanno trovato niente di meglio da fare che inveire contro Carola Rackete con insulti sessisti («Puttana», «Ricca, bianca, tedesca e pure cessa...», «Devono affondarla sta cagna», etc), augurandole in certi casi persino la morte o di essere stuprata. Un sessismo becero che ha colpito anche Alessandra Vella, il magistrato che ha scarcerato la capitana della Sea Watch dopo che era stata arrestata, e persino Emma Marrone, che su Twitter aveva scritto: «Vergogna. Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento sui valori e sul rispetto di ogni essere umano. Stiamo sprofondando in un buco nero». La cantante, in fondo, aveva ragione. E chissà che qualche querela non faccia tornare in auge certi valori, dimenticati o sacrificati sull’altare della propaganda politica che il ministro dell’Interno è, parole di Alessandro Gamberini, «abituato a fare in maniera invereconda e irresponsabile».