Un forte appello è stato lanciato al presidente francese, Emmanuel Macron, affinché adotti «cinque misure immediate» per lottare contro il femminicidio. In un testo pubblicato sul quotidiano Le Monde il 4 luglio, un collettivo di persone guidate da Caroline de Haas, ha chiesto, in particolare, di «rivolgere a commissariati e gendarmeria la rigida indicazione che nessuna violenza di coppia rimanga senza risposta» e chiesto di incrementare il numero di ordinanze di protezione attribuite in Francia (attualmente sono 1.300 contro 20.000 in Spagna).

LE RICHIESTE DEL COLLETTIVO

Al presidente è stata inoltre richiesta la «sospensione dell'autorità parentale di un padre omicida durante il processo», l'apertura di ulteriori centri d'accoglienza per le vittime e l'introduzione di un piano di «individuazione sistematica delle violenze in ospedale». Tra le firmatarie, che hanno invitato Macron a non restare «silente» sull'argomento, anche la militante Femen, Inna Shevchenko.

IN FRANCIA UN FEMMINICIDIO OGNI TRE GIORNI

In una pagina Facebook dedicata ai "femminicidi perpetrati da compagni o ex" sul territorio francese, si recensiscono 72 decessi da inizio 2019. Nel 2017, 125 persone sono morte sotto i colpi del loro congiunto o ex congiunto, 109 donne e 16 uomini, secondo i dati del governo. In Francia, una donna muore dunque ogni 3 giorni a causa di questo tipo di violenze. Intanto, è prevista per sabato 6 luglio a Parigi una manifestazione per chiedere una politica di maggiore prevenzione contro i femminicidi.