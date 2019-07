Sono passate solo poche ore dall’ordinanza con la quale la gip di Agrigento Alessandra Vella non ha convalidato l’arresto di Carola Rackete. Ore intense anche e soprattutto per gli odiatori sessisti da tastiera che si sono scatenati sui social. Un po' come era successo nei confronti della stessa capitana della Sea Watch 3 e di Emma Marrone che le aveva dimostrato la sua solidarietà. Una situazione talmente insostenibile che la giudice ha dovuto cancellare il suo profilo Facebook. Complice di assasini che fanno i soldi sugli immigrati, amica degli scafisti, gip rossa, responsabile di aver liberato una criminale pericolosa: queste sono solo alcune delle accuse che la donna ha ricevuto. E poi via con la solita classica e noiosa misoginia: «Puttana», «Non dispiacciono i negri», hanno scritto altri. E ancora c'è chi è arrivato addirittura alle minacce. «colpirne uno per educarne cento dicevano i suoi compagni. Lo faremo anche noi», commenta uno. «Ma facciamolo il nome di questo gip. Non si sa mai che ci capita davanti con la macchina o la aspettiamo sotto casa». In un continuo crescendo: «Puttana comunista, ti verremo a cercare, e perderai il sorriso per sempre».