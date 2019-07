I magistrati americani alzano (finalmente) la testa con decisione contro le abominevoli legislazioni antiaborto che sti stanno diffondendo nei vari Stati a macchia d'olio (qui gli scenari che si prospettano per le donne del Paese se questa guerra all'interruzione di gravidanza non si ferma). Nel giro di poche ore prima un giudice federale ha bloccato temporaneamente la legge dell'Ohio che vieta la pratica dopo sei settimane, poi una corte d'appello di San Francisco ha annullato una precedente sentenza che consentiva all'amministrazione Trump di imporre ulteriori restrizioni alle strutture cui si rivolgono le cittadine con basso reddito per abortire.

LE LEGGE SUL BATTITO CARDIACO IN OHIO

Era aprile 2019 quando in Ohio il governatore repubblicano Mike DeWine firmava quella che si potrebbe definire la legge del battito cardiaco che appunto vieterebbe l'IVG a partire dalla sesta settimana ossia non appena si può individuare il battito cardiaco del nascituro. Il provvedimento, che sarebbe dovuto entrare in vigore entro la metà di luglio, prevedeva eccezioni solo in caso in cui la vita della donna fosse messa a rischio o gravi menomazioni fisiche, pene detentive fino a un anno e una multa da 2.500 dollari. Peccato (o meglio per fortuna) che il giudice Michael Barrett ha deciso di mettere il tutto in standby, per lo meno in attesa di esaminare il ricorso di Planned Parenthood (collettivo delle organizzazioni nazionali che si battono per il diritto di abortire) e di American Civil Liberties Union (organizzazione non governativa orientata a difendere i diritti civili e le libertà individuali negli Stati Uniti). «Pone un onere eccessivo sul diritto di una donna di scegliere», ha scritto il giudice facendo riferimento una decisione della Corte Suprema del 1992 che definiva incostituzionali le leggi che mettono un «carico ingiustificato» su coloro che decidono di chiedere l'interruzione di gravidanza volontaria.

L'AMMINISTRAZIONE PRO-LIFE DI TRUMP

Intanto sono di nuovo in sospeso le regole che l'amministrazione Trump ha pensato per ostacolare ulteriormente le donne a basso reddito che vogliono abortire. Tutto merito di una corte d'appello di San Francisco che, non solo ha annullato una precedente sentenza che profumava di pro-life, ma ha anche annunciato che sarà un gruppo di 11 giudici a riesaminare i ricorsi presentati da oltre 20 Stati e da diverse organizzazioni per i diritti civili e la salute contro appunto le norme ora in standby. Norme che vietano l'IVG nelle cliniche finanziate da fondi pubblici e che vanno a toccare le organizzazioni (tra cui Planned Parenthood) che forniscono, e le donne che ricevono, assistenza sanitaria attraverso il Titolo X, una legge del 1970 volta a migliorare l'accesso ai servizi di pianificazione familiare.