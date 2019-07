Il consigliere sessista rilancia: «Non chiedo scusa a Emma Marrone»

«Non chiedo scusa»: la doppia figuraccia del leghista

La Lega lo ha espulso in via definitiva. Raggiunto dalle Iene, l'ex consigliere comunale di Amelia Massimiliamo Galli ha detto di non essere affatto pentito delle volgari e sessiste rivolte a Emma Marrone.