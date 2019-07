Sono ancora tutti uomini i 12 volti più pagati dalla Bbc

La Bbc strapaga solo gli uomini

L'emittente britannica aveva annunciato dei passi avanti in tema di gender gap grazie all'introduzione delle quote rosa. Ma la situazione dei salari femminili non migliora: lo dice questa lista.

