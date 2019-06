Una storia assurda, quella di Monica Bonessa, 35 anni, che dimostra quanto le donne debbano ancora costantemente battagliare per vedere riconosciuti i propri diritti, sia di lavoratrici che di genitori. Madre di due figli e incinta per la terza volta, avvocata milanese che si occupa dei diritti dei minori, ha chiesto il rinvio di un’udienza del 13 giugno per maternità a rischio di parto prematuro, ma il «legittimo impedimento» le è stato rifiutato. Lei, giustamente arrabbiatissima, Bonessa ha denunciato il fatto in un lungo post su Facebook. «Nei giorni scorsi mi sono ritrovata a dover lottare, letteralmente, per la tutela della salute di mia figlia e mia, oltre che per il mio diritto al lavoro. Nonostante sia all'ottavo mese, con certificato di rischio parto prematuro e, dunque, prescrizione al riposo assoluto, in un caso mi è stato negato il rinvio di udienza (con preavviso di meno di 24 ore, immaginate la facilità di organizzarsi) e in un altro si è permesso alla parte avversaria di opporsi». In altre parole, continua a spiegare Monica Bonessa, «si è cercato di costringermi ad andare in udienza o di pagare qualcuno che lo facesse per me. A discapito della volontà del cliente, peraltro. Prima mi sono sentita in colpa. In colpa per dover chiedere due rinvii (e badate, ho 15 udienze fissate da qui a fine luglio, solo per queste ho chiesto rinvio perchè molto delicate). In colpa per essere incinta. In colpa per non aver dato priorità al lavoro, invece che alla famiglia. Poi, mi sono incazzata».