LA DINAMICA DELLA LITE

Quel 4 dicembre Marshae, incinta al quinto mese, si trovava in macchina con amici quando si è imbattuta nella 23enne Ebony Jemison. Secondo quanto riportato dalle testate locali tra le due ci sarebbero state delle tensioni legate probabilmente al padre del bimbo che Jones aspettava. Quando si sono incontrate, la 27enne ha attaccato la conoscente dando il via a un’accesa lite culminata poi nel colpo di arma da fuoco. L'accusa di omicidio colposo era inizialmente nei confronti della 23enne che poi è stata scagionata, in quanto, secondo le forze dell'ordine, stava difendendo quello che poi si è rivelato essere l'uomo da cui Marshae aspettava il bambino. Poi le cose sono cambiate: «L'inchiesta ha dimostrato che l'unica vera vittima in questo era il bimbo. La madre ha iniziato e ha continuato lo scontro fino alla morte del piccolo mai nato fino a portare alla alla morte del suo bambino non ancora nato. Quando una donna incinta di cinque mesi inizia una rissa e attacca un'altra persona, la responsabilità di qualsiasi lesione al feto è sua. Lui dipendeva dalla sua mamma e lei avrebbe dovuto solo evitare eventuali problemi», ha detto il tenente della polizia Danny Reid. La sera del 26 giugno Marshae è stata trasferita in una prigione della contea di Jefferson. Il giorno successivo è stata rilasciata dopo il versamento di una cauzione da 50 mila dollari.

LA DIFESA DEI MOVIMENTI FEMMINILI

In sua difesa si stanno muovendo diversi movimenti per i diritti delle donne e dei neri, che hanno accusato la polizia di aver trattato Marashae con ingiustificata durezza. Amanda Reyes di Yellowhammer Fund ha dichiarato di voler portare avanti una lotta per difendere la 27enne: «Oggi c'è lei. Domani, ci sarà un’altra donna di colore che lo sarà, magari per aver bevuto un drink mentre era incinta. E, dopo quello, un’altra, per non aver ottenuto cure prenatali adeguate».