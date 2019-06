Di Carola Rackete, la Capitana della Sea Watch che ha sfidato il decreto sicurezza bis firmato da Matteo Salvini forzando il blocco imposto dall'Italia, vi abbiamo già raccontato. Trentunenne di origini tedesche, collabora con la Ong dal 2016 e sta portando in salvo i 42 migranti al porto di Lampedusa: «So cosa rischio ma i naufraghi a bordo sono allo stremo». Carola Rackete non è l'unica donna della Sea Watch 3. A bordo della nave battente bandiera olandese c'è anche una giovane dottoressa: si chiama Verena, è tedesca e nei giorni scorsi aveva lanciato sui social network un appello per portare in salvo i 42 migranti a bordo, denunciando gli abusi che molti di loro sono stati costretti a subire. «Abbiamo 43 persone a bordo che hanno bisogno di aiuto medico. Sta facendo sempre più caldo. Inoltre abbiamo molte persone che hanno vissuto traumi e torture quindi hanno bisogno di supporto psicologico e si trovano in uno spazio molto ristretto, quindi non sappiamo come potranno reagire allo stress che sta aumentando con il passare dei giorni», diceva il medico il 21 giugno. «Per favore, non sto parlando da medico ma da essere umano. Aiutateci a trovare un porto sicuro».