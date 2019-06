Il recente provvedimento che ha indignato mezzo mondo vieta gli aborti dopo che è stato rilevato il battito cardiaco del feto, ovvero già sei settimane dopo l’inzio della gravidanza (dunque prima ancora che molte donne scoprano di essere incinta). Sono state tantissime le star che si sono mobilitate per manifestare il proprio dissenso: da Alyssa Milano, che ha lanciato uno sciopero del sesso in Georgia, proponendo l'astinenza dai rapporti come arma politica, a Laura Dern, da Lena Dunham a Mia Farrow, da Eva Longoria a Sean Penn, da Natalie Portman a Ben Stiller e Naomi Watts - hanno chiesto agli studi cinematografici di boicottare la Georgia e di non girare film nello Stato finché il provvedimento sarà in vigore. Ma attori e attrici singoli non sono stati gli unici ad alzare la voce: grandi case di produzione come i colossi di Netflix e Disney hanno minacciato di interrompere le loro produzioni nello Stato se nel 2020 il provvedimento entrerà in vigore: «Nelle nostre produzioni lavorano molte donne: i loro diritti verrebbero calpestati». Un problema che il signor Clint Eastwood non si pone.