Porterà i migranti in salvo in un porto sicuro, rischiando pene severissime. «Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo». A parlare è la comandante della Sea Watch, Carola Rackete. In 14 giorni, lamenta la ong, «nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l'Europa ci ha abbandonati. La nostra Comandante non ha scelta». Prima di decidere di sbarcare a Lampedusa Carola aveva liquidato come «assurda» l’idea del ministro Matteo Salvini che la nave, battente bandiera olandese, dovesse andare in Olanda: «È ridicolo, bisognerebbe circumnavigare l'Europa. Oltretutto l'Olanda non collabora». Lui ha replicato definendola una «sbruffoncella».

«L'OBBLIGO MORALE DI AIUTARE CHI NON HA AVUTO LA MIA FORTUNA»

Carola Rackete, 31 anni, tedesca di origine (di Hambühren, Bassa Sassonia), sa benissimo a cosa sta andando incontro - rischia di essere incriminata per favoreggiamento di immigrazione clandestina, il sequestro della nave e una multa fino a 50mila euro - ma non si ferma. Laureata in Conservazione ambientale nel Lancashire, con una tesi sugli albatros, a 25 anni era secondo ufficiale a bordo della Ocean Diamond, a 27 anni stesso ruolo nella Arctic Sunrise di Greenpeace. Carola collabora con la Sea Watch dal 2016, quando iniziò con mese di volontariato. Un'esperienza che la segnò, spingendola a continuare a lavorare con la Ong fino a diventare responsabile dei contatti con “Moonmbird” e “Colibrì” gli aerei di ricognizione di Sea-Watch. «La mia vita è stata facile, ho potuto frequentare tre università, sono bianca, tedesca, nata in un Paese ricco e con il passaporto giusto. Quando me ne sono resa conto ho sentito un obbligo morale: aiutare chi non aveva le mie stesse opportunità», ha raccontato lei parlando della sua 'missione'.