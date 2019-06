IN TUTTO 16 DONNE ACCUSANO THE DONALD DI MOLESTIE

Nel suo libro in uscita ha ricordato come fu aggredita da Trump in un camerino di prova e costretta a un rapporto completo «al 100% contro la mia volontà». Carroll si è sfogata parlando con la Cnn: «Lui nega, come ha sempre fatto. Ci gira intorno, minaccia, attacca. Ci sto male. Quante donne sono venute allo scoperto, ma non è successo nulla». Sono in 16 ora ad aver accusato di molestie e abusi sessuali il tycoon, e molte di loro hanno subito lo stesso trattamento.

AVEVA CHIAMATO «GRASSA» ANCHE MISS UNIVERSO

Nel 2016 Trump, riferendosi alle accuse di Jessica Leeds, aveva detto sorridendo: «Credetemi, lei non sarebbe proprio la mia prima scelta, posso dirvelo con certezza», lasciandosi andare anche in quel caso a un commento riguardante il fisico della donna. Carroll ha detto che «ha chiamato grassa anche Miss Universo, ribattezzandola Miss Piggy se non ricordo male. Miss Universo grassa, una delle donne più belle del sistema solare...».

QUELLE FOTO DEL 1987 A UN PARTY...

Il presidente americano a The Hill ha confermato comunque come la giornalista «stia assolutamente mentendo» e voglia solo farsi pubblicità: «Non conosco niente di lei, non l'ho mai conosciuta». E la foto sul New York Magazine che lo ritrae a un party della Nbc nel 1987 con Carroll, l'ex marito di lei e l'ex moglie del tycoon Ivana? «Sono col cappotto in fila, per favore... con le spalle alla macchina fotografica. Facciamola finita». Ma probabilmente Carroll non ha nessuna intenzione di farla finita.