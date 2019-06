Se oggi possiamo beneficiare della pillola anticoncezionale, dobbiamo ringraziare (anche) lui. George Rosenkranz, uno dei «padri della pillola», il chimico che con due colleghi cambiò per sempre la storia del sistema riproduttivo, è morto in California dopo aver vissuto 102 anni. Nato a Budapest nel 1916, autore di centinaia di libri, Rosenkranz, ebreo ungherese fuggito dall'Europa durante la Seconda guerra mondiale, si rifugiò prima a Cuba e poi in Messico, dove entrò a lavorare come direttore delle ricerche per la casa farmaceutica Syntex. Fu lì che scelse un gruppo di studio che cominciò a lavorare nel campo degli ormoni.

IL 15 OTTOBRE 1951 CAMBIÒ PER SEMPRE LA CONTRACCEZIONE

Gli scienziati sapevano che alti livelli di estrogeni e progesteroni inibivano l'ovulazione nella donna, ma sintetizzare quegli ormoni dagli animali era stata una procedura troppo dispensiosa e quindi fino ad allora irrealizzabile. Dopo una lunga sperimentazione, Rosenkranz i suoi colleghi, il chimico Carl Djerassi, lo studente di laboratorio Luis Miramontes, e un rifugiato austriaco ottennero una svolta riuscendo a sintetizzare un un progestinico chiamato noretindrone. Era il 15 ottobre 1951, una data che resterà decisiva nella storia dei contraccettivi, anche se subito non fu chiara la portata di quella invenzione.

CINQUE ANNI PER TESTARE L'EFFICACIA DELLA PILLOLA

Il noretindrone, a volte chiamato noretisterone, si dimostrò un efficace inibitore della gravidanza, ed era poco costoso da produrre. Ma invece di un metodo per il controllo delle nascite, il team lo considerava un trattamento di fertilità, e inizialmente fu sviluppato per evitare aborti alle donne che non volevano proseguire la gravidanza. Ci sono voluti cinque anni per dimostrare la sua sicurezza ed efficacia per come anticoncezionale. «Lascio ad altri qualsiasi dibattito sul valore finale della pillola», disse il dottor Rosenkranz nel 2001, accettando un premio dell'Università del Messico nel 50esimo anniversario della sua invenzione. «Non dobbiamo mai dimenticare che la ricerca è la linfa vitale dell'industria farmaceutica e delle biotecnologie e che uno sforzo di squadra interdisciplinare è il motore indispensabile per risultati di ricerca significativi».