«Ritengo che i diritti delle donne stiano perdendo terreno». E ancora: «La politica del governo collega la questione femminile a quelle familiari e le autorità hanno cessato di attuare una specifica strategia per l’uguaglianza di genere». Le parole sono quelle di Dunja Mijatovic, commissaria dei diritti umani del Consiglio d’Europa, e si riferiscono all’Ungheria contemporanea. Dal suo avvertimento, tutto contenuto in un report, sono passati pochi mesi. E la denuncia è chiara: in Ungheria la parità di genere non è più una priorità. Ammesso che lo sia mai stata. E non la è più soprattutto in questo preciso momento storico, dove alla guida dello stato c’è il leader di estrema destra Viktor Orban e il suo partito, Fidesz.

IL PERICOLO DEGLI INCENTIVI

Mijatovic, nel suo documento, si è soffermata, più di ogni altra cosa, sugli incentivi decisi dal governo per incrementare le nascite nel Paese. Atto che, secondo il punto di vista di alcuni esperti, spingerebbe a relegare le cittadine in un ambito esclusivamente domestico. Per la delegata europea, il risultato di questa equazione avrebbe prodotto, nel tempo, una presenza delle donne in politica «straordinariamente bassa» e nonostante il governo proclami di voler innalzare la partecipazione femminile nel mercato del lavoro, al centro del nuovo piano sulla famiglia ci sono, appunto, le madri. Con tanti figli.

UNGHERIA IN FONDO ALLA CLASSIFICA

Già nel 2017, l'European Insitute for Gender Equality, stilando la classifica dei 28 Paesi dell’Unione europea sulla base dell’uguaglianza di genere, aveva collocato l’Ungheria alla penultima posizione. Con 50,8 punti, il Paese magiaro si poneva largamente al di sotto della media europea. L’indice di uguaglianza, che solitamente viene calcolato da 1 a 100, prendeva in esame la situazione lavorativa, l’accesso ai servizi sanitari, all’educazione e alle risorse finanziarie. E anche se i punteggi dell’Ungheria potevano essere, in generale, abbastanza soddisfacenti, i risultati peggiori si registravano negli ambiti lavorativo, sanitario, finanziario, nei ruoli decisionali, nei traguardi educativi e nel tempo ricreativo a disposizione delle cittadine. Secondo EIGE, poi, la presenza femminile in Parlamento raggiungeva, sempre nel 2017, soltanto il 9,7%, contro il 27,7% dell’Unione europea e i posti governativi ricoperti dalle donne erano solo l’1,5% contro il 26,8% dell’Ue.

IL FEMMINISMO DEL PRIMO ‘900

Eppure, la storia della parità di genere nello stato magiaro, una sua tradizione ce l’ha. A partire dai primi anni del Novecento, periodo in cui si svilupparono e iniziarono a organizzarsi, anche se sottotraccia, diverse organizzazioni a difesa dei diritti delle donne. In Ungheria, infatti, una forma di suffragio limitato arrivò nel 1918, anche se il primo voto fu nel 1922. A partire dal 1941, il clima che portò poi alla guerra sciolse le organizzazioni femminili che, con difficoltà, negli anni, avevano iniziato a costituirsi. E il pieno suffragio venne raggiunto nel 1945.

L’ERA COMUNISTA

In epoca comunista la figura femminile riuscì a imporsi maggiormente nella vita pubblica. O almeno sul piano teorico. Nel 1949 le donne costituivano, infatti, il 18% dei membri del Parlamento e nel 1980 il 30%. Nei ruoli chiave, però, a lungo rimasero gli uomini, nonostante in quel periodo le cittadine fossero incluse nella forza lavoro in modo più equo. Ma durante l’era comunista, le ungheresi, rispetto agli uomini, furono sottoposte a un maggiore controllo da parte dello Stato, in particolare per quanto riguardava le libertà personali, i diritti riproduttivi, la sessualità e la vita familiare. Nonostante i proclami, il sistema comunista, di fatto, non superò le distanze sociali che separavano uomini e donne, anche se sotto il regime comunista, le donne, pur rimanendo subordinate, ebbero un maggiore accesso all’istruzione secondaria e all’università.

GLI ANNI 90 E IL FEMMINISMO

Dal 1989, anno della caduta del muro di Berlino e della fine dell’esperienza sovietica nei paesi dell’Est Europa, in Ungheria, diverse associazioni femminili si adoperarono per soddisfare le esigenze delle cittadine. Nel 1990, però, anno in cui si tennero le prime elezioni libere nello stato dalla caduta del regime, solo il 7% dei membri eletti in Parlamento erano donne. Nel maggio dello stesso anno, la rete femminista «Feminist Network» si rivelò fondamentale nel portare avanti le istanze dei movimenti per l’uguaglianza e la parità. Così come la Federazione dei giovani democratici, che incluse diverse ragazze e giovani donne.

L’ABORTO LEGALE DAL '56

L’interruzione di gravidanza, in Ungheria, venne legalizzata nel 1956, così come in altri Paesi dell’orbita dell’Unione Sovietica (Polonia, Bulgaria e Romania). Nei primi Anni 90, furono però i partiti politici più conservatori a provare a limitarne la pratica. Oggi, nel Paese, nonostante il governo ultra-conservatore, non esistono limitazioni particolari sull’aborto, che resta legale, nelle stesse condizioni che regolano altri stati europei e occidentali. Secondo i dati forniti dall’Hungarian Central Statistical Office, in sette anni, il numero di aborti è sceso da 40.449 nel 2010 a 28.500 nel 2017. Il centro ha sottolineato come anche il tasso di fertilità sia passato da 1,23 figli per coppia a 1,50. I sostenitori del presidente ritengono che il merito sia il suo, mentre altri attribuiscono alle sue politiche per la famiglia un’ingerenza nella vita personale delle cittadine.

LA VIOLENZA DOMESTICA

Negli ultimi due decenni, la violenza domestica è stata oggetto di grande attenzione. Ha rappresentato un cambiamento molto importante la rimozione, nel 1997, dell’esenzione coniugale dalla legge sugli stupri. Eppure, secondo i dati raccolti a maggio da Dunja Mijatovic, attualmente, il 28% delle donne con un’età pari o superiore ai 15 anni ha subito violenze fisiche o sessuali e il 42% è stata vittima di molestie sessuali.