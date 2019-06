STORIA DEL FEMMINISMO INDONESIANO

Eppure in un Paese dove chi nasce femmina è condannata ad avere un ruolo marginale, il femminismo è un'arma sempre più importante. Un'arma che esiste ormai dall'era coloniale, quando un gruppo di donne sono diventate eroine nazionali per le loro battaglie. La più popolare è Raden Adjeng Kartini che utilizzava le poesie come forma di ribellione contro l'ineguaglianza educativa tra i sessi. Anni dopo è arrivato il Movimento delle donne indonesiane (Gerwani) che non è mai riuscito a decollare davvero. Colpa, oggi come ieri, della religione. Quello che manca è una contestualizzazione del femminismo nella vita quotidiana locale delle indonesiane e nell'ottica islamica. Come riuscì a fare il movimento Aisyiyiah che, fondato nel 1917 da Nyai Ahmad Dahlan, integrava con successo i valori religiosi l'empowerment femminile toccando temi come istruzione, sanità e servizi sociali. Con questa prospettiva andrebbe affrontato anche oggi il tema, slegando il fenomeno dall'idea che molti hanno come qualcosa di importato dall'Occidente. E gli esempi attuali non mancano. Basta pensare alle madri della Papua rurale (una regione dell'Indonesia) che hanno chiesto e ottenuto la creazione di un mercato locale per contribuire a migliorare le condizioni della famiglia. Perché, come ormai sappiamo, l'occupazione femminile porta anche benefici economici. Argomenti di cui in Indonesia si parla poco. Peccato perché raccontare queste cose potrebbe educare e sensibilizzare sul tema.