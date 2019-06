Un cold case risolto dopo 20 anni. Due donne erano scomparse improvvisamente alla fine degli Anni '90, e di loro nessuna traccia. Ma recentemente, grazie a una segnalazione che si era rivelata inattendibile, il giallo è stato risolto. Siamo in provincia di Vicenza. Virginia Mihai, romena, era sparita ad aprile 1999, seconda moglie dell’allevatore di maiali Valerio Sperotto di Velo d’Astico: e le prove dellla sua morte erano tutte rinchiuse nel frammento di un’unghia. Quella, come racconta il Corriere del Veneto, rinvenuta da un’equipe di archeologi forensi l'estate del 2018 nell’ex porcilaia dell’uomo, deceduto nel 2011. Da quando, cioè, la quarantenne è scomparsa e, secondo queste nuove analisi, uccisa. Un reperto che prova che il corpo era stato fatto non solo sparire in quel terreno, ma anche dato in pasto ai maiali, per la procura dal marito da cui si stava separando. La stessa tragica fine che potrebbe aver fatto la prima moglie dell'uomo, Elena Zecchinato, scomparsa nel 1988. Anche questo caso potrebbe essere a sua volta risolto con le nuove ricerche che inizieranno a luglio su tubature e vasche della porcilaia (oggi abbandonata) di Velo d’Astico, dove i carabinieri del nucleo investigativo sono tornati per un sopralluogo e per stendere ancora una volta il nastro bianco e rosso attorno alla proprietà. Un cold case risolto grazie alle moderne tecniche di laboratorio. Eppure la prova per risolvere il delitto è sempre stata lì, nella porcilaia, da 20 anni, dove gli investigatori avevano cercato all'epoca della scomparsa. Almeno per quanto riguarda Virginia Mihai, quanto è successo è una certezza. Peccato che l'uomo sia morto e non possa pagare per quanto fatto.