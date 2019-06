Incredibile ma vero: in Italia c'è chi chiede a gran voce che l'interruzione di gravidanza venga vietata come è appena successo in alcuni Stati degli Usa. Militanti del dipartimento femminile di Forza Nuova, l'associazione 'Evita Peròn', hanno infatti affisso in diverse città italiane striscioni a sostegno della nuova legge sull'aborto approvata in Alabama. Tra queste, riporta un comunicato stampa, anche Firenze dove lo striscione è stato alzato in periferia, davanti al presidio della Asl di via Canova, nel Quartiere 4 la notte tra domenica e lunedì. Sullo striscione c'è la scritta Abortion and sex crimes Sweet home Alabama.

«LIBERTÀ DELLE DONNE CHE MISCONOSCE IL DIRITTO ALLA VITA»

«L'Alabama, uno stato da sempre particolarmente odiato dai progressisti», spiega la nota di Forza Nuova diffusa a Firenze, «vieta l'aborto in ogni fase della gestazione, (salvi casi di pericolo per la vita) prevedendo pene esemplari per i medici che dovessero praticarlo: un punto di partenza per molti ordinamenti che, come il nostro, necessitano di una profonda revisione della legislazione nella parte in cui, per tutelare la libertà di scelta delle donne, misconosce il diritto alla vita di creature che si trovano in una condizione di oggettiva impossibilità di difendersi, sancendo, di fatto, il diritto del più forte sul più debole».

ABORTO COME «GENOCIDIO DI ESSERI UMANI»

Continua la nota: «Una legge, quella dello stato americano, che si inserisce all'interno di un'intera politica di salvaguardia della vita, e in particolare di protezione del bambino, fin dal concepimento: in Alabama è recentemente diventata legge la castrazione chimica per i condannati per reati sessuali contro i minori di 13 anni». «Leggi che si presentano come rivoluzionarie in una società degradata come la nostra», conclude Forza Nuova, «ma che altro non sono che una presa di posizione, tanto radicale quanto necessaria, per tutelare il supremo valore della vita e fermare il vero e proprio genocidio che giorno dopo giorno continua ad affliggere gli stati americani ma non solo: l'Italia ad oltre 40 anni dall'introduzione della L. 194/78 è stata teatro dell'uccisione di milioni di esseri umani».