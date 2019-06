Monica Walsh, la modella irlandese che lotta contro gli abusi sulle donne

«Dopo il femminicidio che ha scosso la mia famiglia aiuto le donne»

In famiglia ha vissuto episodi di violenza di genere e un persino femminicidio: quello della sua madrina. Per sensibilizzare sul tema ha scritto il libro Take Me Out Of This Hell, raccogliendo le storie di molte vittime.

La sua madrina è stata uccisa da un uomo violento. Per sensibilizzare sul tema degli abusi la modella irlandese Monica Walsh ha scritto il libro Take Me Out Of This Hell, che raccoglie le testimonianze delle vittime: «Fingere che vada tutto bene è pericoloso». L'intervista.