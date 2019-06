Perché accettiamo la violenza domestica secondo Big Little Lies

In attesa della nuova stagione, in onda in Italia dal 18 giugno 2019, abbiamo rivisto la puntata chiave della prima dove Celeste, interpretata da Nicole Kidman, spiega perché non riesce a lasciare il marito abusante. E i motivi sono gli stessi per tante donne.