In Giappone gli stupratori la passano liscia. Soprattutto se la vittima si limita a dire «No» senza resistere con forza. Cosa che, come abbiamo spesso spiegato, a volte non succede semplicemente perché la donna è talmente impaurita da non riuscire a reagire. A volte non riesce nemmeno a negare il consenso. Come raccontano Mari Yamamoto e Jake Adelstein in un lungo approfondimento su The Daily Beast solo da marzo 2019 quattro tribunali nipponici (con relativi giudici maschi) hanno lasciato a piede libero altrettanti uomini accusati di violenza sessuale proprio perché le vittime non avevano dimostrato abbastanza resistenza all'abuso. E tutto questo, in un Paese dove il tasso di condanne è del 99% per chiunque non sia uno stupratore. Un'ingiustizia che non è passata inosservata e che ha portato a quelle che sono state ribattezzate Flower Protests e che hanno portato nelle strade di tutto il Giappone donne che chiedevano ai legislatori e giudici di riconsiderare i difetti di un sistema che non punisce davvero questo tipo di reati.

I CASI NEL MIRINO

Il primo dei quattro verdetti ingiusti è del 12 marzo: il tribunale di Fukuoka ha dichiarato innocente un uomo che aveva violentato una donna dopo averla fatta ubriacare talmente tanto da farle perdere conoscenza. Chiaramente da svenuta la vittima non ha potuto dire «No» e nemmeno reagire alla violenza con forza. Per il giudice quindi lo stupratore ha creduto che lei ci stesse. Una settimana dopo nella prefettura di Shizuoka stesso teatrino: imputato perdonato nonostante abbia obbligato una donna, che non ha reagito in modo esplicito, a fargli del sesso orale ferendola. Siamo al 26 marzo quando a subire l'assalto sessuale è stata una 19enne. Il carnefice? Suo padre, che è stato graziato dal tribunale perché, nonostante fosse chiaro che la figlia subiva abusi da quando era una bambina, lei era in uno stato mentale che le rendeva difficile resistere. Conclusione: non era così spaventata da arrivare a rifiutarsi. Il 28 marzo, sempre nella prefettura di Shizuoka, il quarto verdetto. Anche in questo caso si parla di incesto: il giudice ha stabilito che la testimonianza di una 14enne che sosteneva di essere stata violentata dal papà per due anni era inaffidabile. In 'compenso' l'uomo è stato giudicato colpevole per possesso di materiale pedopornografico (come se tra i due reati non ci possa essere nessuna connessione) e quindi multato.

LA PROTESTA DEI FIORI

L'11 aprile è stata organizzata la prima protesta delle donne a Tokyo. Le partecipanti hanno deciso di utilizzare i fiori per mostrare la loro solidarietà alle vittime (da qui il nome Flower Protests). E tra le manifestanti ce n'erano molte che avevano sofferto in silenzio da sole esperienze simili a quelle che i tribunali tendono a perdonare facilmente. Alcune per la prima volta hanno parlato dei loro traumi. Altre per la prima volta si sono accorte di essere state anche loro vittime di qualcosa per cui si erano sempre incolpate. Sono state nove le altre manifestazioni simili nel Paese nelle settimane successive. Con adesioni sempre maggiori, anche da parte degli uomini. Nonostante questo e una petizione (che ha già raccolto 44 mila firme) indirizzata al ministro della Giustizia nella quale si chiede una riforma delle leggi sul tema, l'attuale coalizione di governo del Giappone, guidata dal primo ministro Shinzo Abe, sembra voler ignorare il problema. Cosa che non sorprende visto che i politici locali da sempre dimostrano un atteggiamento sprezzante nei confronti del problema delle molestie e delle aggressioni sessuali.

UN PROBLEMA RADICATO NELLA SOCIETÀ

D'altronde la mercificazione delle donne è così profondamente radicata nella società giapponese, che è addirittura parte integrante dell'economia. Per questo, probabilmente i giudici si rifiutano di considerare la parità di genere e riconoscere che una donna sia meritevole di diritti e dignità. Secondo uno studio sulla violenza tra uomini e donne commissionata dal governo nel 2017, il 7,8% delle giapponesi (1 su 13) e l'1,5% dei giapponesi (1 su 67) hanno avuto esperienze di sesso senza consenso. Tuttavia, il numero di casi di stupro denunciati ogni anno è sotto i 1.400. Sempre nel 2017 il parlamento ha finalmente approvato sanzioni più severe per questo reato, ma le leggi rimangono controverse se da parte della vittima non c'è stata la forte resistenza che ha permesso le vergognose assoluzioni contro cui si è scatenata la protesta dei fiori.