COSA CHIEDONO

Richiesta che vanno da «una generale riduzione dell'orario di lavoro per consentire una migliore ripartizione del lavoro retribuito e non retribuito» a salari più equi (visto che il gender pay gap è pari al 20%, per questo l'orario scelto è quello delle 15.30), da assicurazioni sociali che garantiscano rendite dignitose a congedi parentali per accudire bambini o parenti malati. Le partecipanti hanno anche chiesto che non vi siano costi a carico delle donne costrette a ricorrere all'aborto o che utilizzano metodi contraccettivi e che vengano abolite le cosiddette tasse rosa sui prodotti per l'igiene femminile. Senza dimenticare gli stereotipi di genere che nella gestione di separazioni e divorzi.

CONSIGLI UTILI

I modi per aderire allo sciopero sono tanti. «Esponi alle finestre o ai balconi il simbolo del lavoro di cura: grembiuli, scope, stracci, dà libero sfogo alla tua fantasia», si legge sul web. O ancora: «Se non riesci a scioperare per l’intera giornata, coinvolgi le tue colleghe e prolungate la pausa pranzo o posticipate l'ingresso al lavoro o rallentate il più possibile lo svolgimento delle vostre mansioni o registrate un video con la vostra testimonianza solidale per la pagina Facebook dedicata all'evento». E ricordate, la protesta parte anche dalle mail: «Abilita la risposta automatica per 24 ore con un messaggio preimpostato che faccia riferimento allo sciopero». Secondo le indicazioni chi è disoccupata invece dovrebbe sottrarsi dall'obbligo della ricerca di un'occupazione.