Tocca il seno a una poliziotta e si masturba, ma viene scarcerato

Ha palpeggiato il seno a una poliziotta in stazione, poi si è masturbato in pubblico: ma dopo essere stato arrestato dalla Polfer per violenza sessuale, è stato subito scarcerato. Perché per il giudice di Reggio Emilia si è trattato di un fatto di lieve entità e così ha disposto la scarcerazione senza obblighi per un 28enne finlandese arrestato sabato sera nella vecchia stazione della città emiliana. L'uomo vagava nei pressi di piazzale Marconi quando è stato fermato e portato negli uffici della Polfer per accertamenti di rito. Lì ha dato in escandescenze e ha molestato una agente in servizio. Per Stefano Paoloni, segretario generale del sindacato autonomo di polizia (Sap), averlo rilasciato è inaccettabile: «Nonostante l'accusa gravissima e la presenza di una donna poliziotto oggetto di molestie il soggetto è stato immediatamente rilasciato, poiché il giudice ha ritenuto il fatto di lieve entità. Può la violenza sessuale essere di lieve entità? Inconcepibile. Rilasciare chi compie tali atti, significa legittimarlo a continuare».

SALVINI: «FATTO INACCETTABILE, SCRIVERÒ AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA»

Della stessa idea anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini: «Ha palpeggiato una poliziotta in divisa, negli uffici della Polfer di Reggio Emilia, e poi s'è reso protagonista di atti osceni. Eppure l'uomo, uno straniero, è stato subito scarcerato perché il giudice ha ritenuto 'tenue' l'accaduto. L'uomo non può essere espulso in quanto comunitario, ma ha avuto l'intimazione a lasciare l'Italia. Intendo scrivere al collega Bonafede per chiedere spiegazioni e valutare un'ispezione. È inaccettabile che qualcuno possa mettere le mani addosso a una donna, soprattutto se è in divisa e in un ufficio di Polizia!».