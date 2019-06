«Se vivessero tutti in unico Paese, costituirebbero il nono Stato più popoloso al mondo, più del doppio dell’Italia, più grande anche della Russia: sono i 152 milioni di minori tra i 5 e i 17 anni, 1 su 10 al mondo, vittime di sfruttamento lavorativo, di cui quasi la metà – 73 milioni – costretti a svolgere lavori duri e pericolosi, che ne mettono a grave rischio la salute e la sicurezza, con gravi ripercussioni anche dal punto di vista psicologico», a lanciare l'allarme è Save the Children in occasione della Giornata mondiale contro il lavoro minorile del 12 giugno. «64 milioni di bambine e 88 milioni di bambini che si vedono sottrarre l’infanzia alla quale hanno diritto, allontanati dalla scuola e dallo studio, privati della protezione di cui hanno bisogno e dell’opportunità di costruirsi il futuro che sognano», continua il comunicato stampa dell'Organizzazione internazionale. Una piaga che non risparmia neppure il nostro Paese dove, solo negli ultimi due anni, sono stati accertati più di 480 casi di illeciti riguardanti l’occupazione irregolare di bambini e adolescenti, sia italiani che stranieri, dato senza dubbio sottostimato a causa della mancanza di una rilevazione sistematica in grado di definire i contorni del problema. Insomma nonostante i progressi significativi compiuti a partire dagli Anni '90, il mondo è ancora lontano dal raggiungere l’obiettivo di sradicare questo tipo di fenomeno entro il 2025, come previsto negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

SENZA ISTRUZIONE LE BAMBINE SONO CONDANNATE

Senza contare che, come sottolinea l'Unicef, «nelle sue forme peggiori, questo fenomeno può tramutarsi in schiavitù, sfruttamento sessuale ed economico, morte». Per non parlare della violenza di genere. È, infatti, innegabile che una bambina o una ragazza, private dell'accesso all'istruzione a causa del lavoro, siano più esposte ad abusi, discriminazioni, matrimoni precoci e gravidanze adolescenziali. D'altronde il problema del lavoro minorile è ancora più complesso per chi nasce femmina. Per lo meno più di quanto suggeriscano i dati. Perché troppo spesso i tradizionali ruoli di genere costringono il peso delle faccende domestiche sulle spalle di bambine e ragazze. Tutto lavoro, chiaramente, non retribuito e tracciato dalle varie statistiche che toglie tempo agli studi, ai risultati scolastici e, in definitiva, alle prospettive di vita. Se ne era occupato anche l'Unicef che, in un rapporto, spiegava come le femmine di casa tra 5 e 14 anni trascorrano il 40% in più di tempo, rispetto ai maschi, impegnate in attività di questo tipo o raccogliendo acqua e legna. Per bambine e ragazze che vivono in questa situazione lo studio ha il potere di rompere i cicli intergenerazionali di povertà. Salvaguardarle e consentire loro di avere un'istruzione sicura e di qualità deve quindi essere una priorità internazionale. I governi devono intensificare e agire integrando politiche e programmi attenti alle questioni di genere.

IN AFRICA IL FENOMENO È PIÙ RADICATO

Secondo Save the Children il Continente dove il lavoro minorile è più radicato è l'Africa, con Mali, Nigeria, Guinea Bissau e Ciad che fanno registrare le percentuali più alte . In questi Paesi, infatti, lavora più di un bambino su due. In Asia centrale ed Europa orientale i progressi maggiori, con netti miglioramenti in Uzbekistan e Albania. Fenomeno in calo anche in Cambogia, Vietnam e Brasile (sebbene siano ancora un milione i minori che vengono sfruttati). Decisi passi in avanti compiuti anche in Messico.