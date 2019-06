«Sei brutta, nessuno ti stuprerebbe». Certi uomini si permettono di prendere in giro vittime di violenza sessuale (in questo caso si tratta di una presunta vittima, ma poco importa) facendo squallide battute sul loro aspetto fisico. È successo in Francia, dove la direzione della tv RMC ha sospeso dalle trasmissioni l'editorialista Daniel Riolo e il commentatore ed ex calciatore Jerome Rothen per frasi giudicate «inaccettabili» sulla presunta vittima della violenza sessuale del calciatore brasiliano del PSG Neymar. Giovedì scorso, i due hanno espresso insulti sessisti - durante la trasmissione L'after foot - nei confronti di Najila Trindade, la donna che ha accusato Neymar di stupro (ha raccontato di essere stata aggredita da lui ubriaco in un hotel di Parigi): «Sul caso di Neymar, non ce la faccio a non pensare a una cosa stupida», ha cominciato Riolo parlando della giovane brasiliana. «Ma la tipa l'hai vista?», ha continuato con aria dubitativa. Altri presenti in studio hanno manifestato dubbi riguardo l'avvenenza della ragazza, poi l'ex calciatore Rothen ha rincarato: «Lui è uno che può avere tutto quello che vuole, e si è preso una di serie B». Ancora Riolo: «Quando ti chiami Neymar hai un minimo di qualità da mantenere, livello Champions League...».